Налоговики модернизируют электронное взаимодействие с клиентами

Поэтапная модернизация затронет системы приема обращений налогоплательщиков.

Федеральная налоговая служба России объявила о старте поэтапной модернизации системы приема обращений налогоплательщиков. Хотя электронное взаимодействие налоговиков с клиентами неуклонно растет и обретает все большую популярность, формат направления обращений через операторов электронного документооборота (ЭДО) признали не соответствующим современным стандартам цифровизации. Реформа уже стартовала. Она предусматривает отказ от такого взаимодействия в пользу современных цифровых каналов связи.

«Уже сейчас налогоплательщики могут использовать федеральную информационную систему «Платформа обратной связи» ЕПГУ (реализована Минцифры России), личные кабинеты налогоплательщика, а также другие электронные сервисы, – пояснили в пресс-службе ФНС России. – Обращения можно направлять как по утвержденным форматам, так и в свободной форме. Переход на единые цифровые решения обеспечит удобство работы через единую точку входа, прозрачность контроля сроков рассмотрения и автоматизацию обработки обращений».

Уже с 1 июля 2025 года максимальный размер файлов для передачи обращений через операторов ЭДО сократился с 5 МБ до 1 МБ, а с 1 октября прекратится использование специализированных приложений для этого формата документооборота. Ну а с 1 ноября 2025 года прием обращений через операторов ЭДО прекратится полностью. При этом операторы ЭДО продолжат поддерживать другие процессы налогового администрирования, доступные налогоплательщикам.

К слову, по данным пресс-службы УФНС России по Орловской области, за пять месяцев 2025 года в это ведомство поступило более 8,8 тысячи обращений, и свыше 93 процентов из них было направлено в электронном виде через сервисы налоговой службы «Обратиться в ФНС России» и личные кабинеты налогоплательщиков. Налоговики заверили, что исчерпывающие ответы всем направляются обратившимся в соответствии со сроками, установленными законодательством.

«Граждан, обратившихся в региональное управление, в основном интересовали вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, по налогообложению имущества физических лиц, по налогообложению малого бизнеса и урегулированию задолженности, – добавили в региональном Управлении ФНС. – Основной тематикой обращений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц было налогообложение специальных налоговых режимов и использование контрольно-кассовой техники».

В целом на сайте ФНС России размещено более 70 сервисов, позволяющих решить большинство вопросов по налогам, не выходя из дома. Самими популярными сервисами являются личные кабинеты: для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В Орловской области ими пользуются более 43 процентов физических лиц, порядка 98 процентов индивидуальных предпринимателей и 75 процентов организаций.

ИА “Орелград”