В Орловской области разыскивают женщин с высокой ответственностью

Орловчанкам предлагают служить в Росгвардии.

Такое объявление опубликовала администрация Орловского муниципального округа.

Там напомнили, что в данный момент часть сил Росгвардии (ОМОНа и СОБРа) выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Нагрузка на ведомство выросла. В связи с этим Росгвардия объявила о новом наборе в подразделения вневедомственной охраны.

Требуются «мужчины и женщины с высокой ответственностью и дисциплиной». Также среди требований — готовность к физическим нагрузкам. Кандидаты-мужчины без опыта службы в армии не рассматриваются. Кроме того, ещё одно условие — патриотизм, а также желание служить на благо общества.

Со своей стороны, Росгвардия предлагает стабильную работу с полным социальным пакетом, дальнейший профессиональный рост, возможность обучения. Важный плюс — служба в своём регионе и отсутствие длительных командировок.

Кандидатов в росгвардейцы будут ждать в Орле в части на Соляном переулке, 1. Контактный телефон – 8 (4862) 59-02-46.

ИА «Орелград»