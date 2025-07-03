Орловские сотрудники ГАИ принимают поздравления

3.7.2025 | 13:07 Новости, Общество

Сегодня они отмечают профессиональный праздник.

Фото: УМВД России по Орловской области

В этот день 89 лет назад было принято официальное решение о создании Государственной автомобильной инспекции.

Совет Народных Комиссаров утвердил соответствующее положение свои постановлением №1182. На тот момент ГАИ вошла в структуру Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД.

Сотрудников службы уже поздравили первый заместитель Министра внутренних дел России Александр Горовой, начальник отдела ГАИ по городу Орлу Константин Регнер, учащиеся детского сада №91 областного центра (где существует профильная группа «ДПС-91»), а также спикер городского совета Василий Новиков.

Ранее сообщалось, что в 2024 в Орловской области зафиксировали 658 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 0,5%.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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