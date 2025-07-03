В Орловском округе мужчина отлупил лопатой машину такси

3.7.2025 | 12:54 Новости, Происшествия

Транспортное средство пострадало в поселке Знаменка.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Водитель такси  привез клиентку к ее дому. В этот момент к автомобилю «Форд Фокус» подошел неизвестный мужчина с лопатой и нанес несколько ударов по кузову транспортного средства. В результате нападения были повреждены капот, двери и стекла. Материальный ущерб предварительно оценен в 170 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД России «Орловский»  установили личность злоумышленника. Им оказался 43-летний знакомый пассажирки такси. Мужчина признал свою вину. По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.  Подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в УМВД России по Орловской области.

Отметим, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет или лишения свободы на аналогичный срок.

ИА “Орелград”


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