Орловский округ будет сотрудничать с Червенским районом

Это муниципальное образование находится в Минской области.

Стороны подписали соответствующее официальное соглашение. Об этом сообщил глава Орловского муниципального округа Александр Черных.

Документ предусматривает всестороннее сотрудничество. Муниципалитеты двух стран намерены объединить усилия в сферах экономики (включая сельское хозяйство), ЖКХ, социального развития. Также предполагается взаимно укреплять культурные связи и туристический потенциал, оказывать поддержку образовательным проектам и молодёжным инициативам.

Подписание состоялось в Белоруссии, в здании Червенского краеведческого музея.

ИА «Орелград»