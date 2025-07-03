Орловский округ будет сотрудничать с Червенским районом

3.7.2025 | 17:39 Новости, Общество, Экономика

Это муниципальное образование находится в Минской области.

Фото: vk.com/aa_chernyh

Стороны подписали соответствующее официальное соглашение. Об этом сообщил глава Орловского муниципального округа Александр Черных.

Документ предусматривает всестороннее сотрудничество. Муниципалитеты двух стран намерены объединить усилия в сферах экономики (включая сельское хозяйство), ЖКХ, социального развития. Также предполагается взаимно укреплять культурные связи и туристический потенциал, оказывать поддержку образовательным проектам и молодёжным инициативам.

Подписание состоялось в Белоруссии, в здании Червенского краеведческого музея.

ИА «Орелград»


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