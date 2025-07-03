Завтра в Орле запретят стоянку у стелы на бульваре Победы

Здесь пройдёт церемония возложения цветов.

Ограничения вводятся на улице Салтыкова-Щедрина между домами №31 и №35. Они начнут действовать в полночь и останутся в силе до 10 часов 30 минут.

Запрет распространяется на транспортные средства, а также на средства индивидуальной мобильности.

Завтра у стелы «Орёл – город воинской славы» состоится возложение цветов. Оно пройдёт в рамках автопробега межрегиональной общественной организации ветеранов «Союз инженеров Военно-Морского Флота академика Саркисова».

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»