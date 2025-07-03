В ВТБ считают, что российский бизнес выдержал высокие процентные ставки

Об этом заявил первый зампред правления Дмитрий Пьянов.

По его мнению, отечественный бизнес проявил устойчивость — несмотря на длительный период высоких процентных ставок. Такие заявления прозвучали на Финансовом конгрессе Банка России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Ключевая ставка держалась на уровне 21% около восьми месяцев. Пьянов отметил, что это не привело к массовым банкротствам крупных компаний.

«Бизнес вполне может функционировать при высоких ставках. Ни одного крупного дефолта не произошло, хотя многие этого ожидали», — написал первый зампред правления в своей колонке для «Ведомостей». Что касается проблем, проявившихся в некоторых отраслях (например, в угольной промышленности), то Пьянов связал их, в большей степени, не с ростом ставок, а с падением экспорта.

«В борьбе с инфляцией все средства хороши», — считает топ-менеджер ВТБ. По его мнению, инфляционные ожидания населения должны находиться в пределах 8–10%, но сейчас они выше. Пьянов уверен, что это требует жёстких решений. На его взгляд, приемлемый рост кредитования и денежной массы составляет 5–10% в год.

Также топ-менеджер ВТБ прокомментировал плавающий курс рубля и отметил, что сильное ослабление национальной валюты угрожает финансовой стабильности нашей страны, а его укрепление, напротив, не вызывает аналогичных опасений.

ИА “Орелград”