Орел купил звезд на 5,3 миллиона рублей

Контракт на поставку малых архитектурных форм заключен Объединенным заказчиком 1 июля.

В ходе запроса котировок было подано шесть заявок. Конкуренция позволила снизить цену закупки почти на 2,5 млн рублей. Контракт подписан с кировским ООО “Атмосфера пространств”. Цена – 5,3 млн рублей.

Город заказал девять светящихся звезд. Срок исполнения контракта – 26 августа 2025 года, указано в ЕИС «Закупки». Звездами «Орел», «Георгиевская лента», «1941-1945», «1945» планируют украсить площадь Ленина, парк Победы и сквер Гуртьева. Контракт подразумевает не только поставку, но и установку архитектурных форм.

Ранее, ОМЗ заключил контракт на 12 флаговых композиций и одну декоративную конструкцию «1945-2025». Они обойдутся в 3,8 млн рублей.

ИА “Орелград”