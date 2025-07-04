Аферисты обманывают пенсионеров под видом «перерасчета пенсии»

4.7.2025 | 14:07 Новости, Общество

Злоумышленники ввели в практику многоступенчатый подход.

УМВД России по Орловской области

Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему мошенничества, направленную на пенсионеров. Преступники используют многоступенчатый подход, чтобы выманить у пожилых людей крупные суммы денег. Злоумышленники связываются с пенсионером по телефону, представляясь социальным работником или сотрудником госучреждения. Цель первого звонка — убедить пожилого человека обратиться в МФЦ для якобы необходимого «перерасчета пенсии».

Сотрудники МФЦ, к которым обращается пенсионер, разъясняют, что никакого перерасчета не требуется, и информируют о попытке мошенничества. Через некоторое время пенсионеру поступает звонок – уже от лиц, представляющихся сотрудниками ФСБ. Жертву информируют, что они получили информацию из МФЦ о попытке обмана, якобы ведется расследование. На пенсионера оказывают психологическое давление, а также требуют «защитить» сбережения путем перевода их на «специальный счет».

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин обращает внимание на то, что мошенники играют на страхах пожилых людей. Важно, что официальные представители власти и правоохранители никогда не требуют перевода денег по телефону для их «защиты». Главное правило безопасности: при любых подозрительных звонках, связанных с деньгами, следует немедленно прекратить разговор и обратиться в официальное отделение банка или госоргана для проверки информации.

ИА “Орелград”


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