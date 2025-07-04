Россияне оценили перспективы цифрового рубля и финансовых технологий

При этом 10% поддерживают полный переход на цифровые платежи.

Результаты опроса* ВТБ показали растущий интерес россиян к цифровым финансовым технологиям. Около четверти населения активно использует онлайн-платежи и редко обращается к наличным деньгам. При этом 10% респондентов за переход на цифровые платежи. Считают необходимым сохранить наличные деньги 50%.

По результатам исследования, 46% россиян готовы переводить средства в цифровой рубль при определенных условиях. Молодежь (18-24 года) наиболее заинтересована в цифровом рубле (особенно при наличии кешбэка). Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что банки уже завершают настройку технологической инфраструктуры для внедрения платежей в цифровых рублях и тестируют различные сценарии его использования.

«Это и соцвыплаты, это и уплата штрафов, это и открытие счетов, и пополнение транспортных карт, и платежи между бизнесом», – сообщил Дмитрий Пьянов.

Согласно данным опроса, также интерес у россиян вызывают новые технологии идентификации в «банках будущего»:

25% считают биометрию (по взгляду) наиболее перспективной;

21% поддерживают использование ДНК;

12% готовы к голосовому подтверждению операций.

Доверие к ИИ распределилось следующим образом:

44% готовы доверить ИИ оплату коммунальных услуг и налогов;

38% согласны на инвестиционные рекомендации (особенно жители мегаполисов);

20% готовы делегировать контроль семейного бюджета;

22% категорически против использования цифровых помощников.

Опрос касался и относительного далеких инноваций. Традиционные формы работы остаются важными для большинства: 63% респондентов высказались против внедрения платежных чипов, только 17% готовы хранить на чипе личные данные. Большинство считает необходимым сохранить физические отделения банков.

*Исследование проводилось к Финансовому конгрессу Банка России с 3 по 10 июня 2025 года среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ИА “Орелград”