Орёл всё ещё остаётся без официальных мест для купаний

Вода на «легальных» пляжах всё ещё не стала безопасной.

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Согласно данным последней проверки, на 3 июля вода в озере «Светлая жизнь» и в Оке у пляжа в городском парке всё ещё не соответствует гигиеническим нормативам. Напомним, что других официальных мест для купания у жителей Орла нет.

Ответственным за работу пляжей направлены предписания. Они касаются, в том числе, необходимых противоэпидемических мероприятий.

Также Роспотребнадзор забраковал воду на ещё трёх официальных пляжах — на пруду Кунач (в Глазуновском районе), на Неручанском водохранилище (в Свердловском районе) и на Песочном пруду (в Краснозоренском районе).

ИА «Орелград»