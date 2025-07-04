Орёл всё ещё остаётся без официальных мест для купаний

4.7.2025 | 14:20 Закон и порядок, Новости

Вода на «легальных» пляжах всё ещё не стала безопасной.

ИА “Орелград”

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Согласно данным последней проверки, на 3 июля вода в озере «Светлая жизнь» и в Оке у пляжа в городском парке всё ещё не соответствует гигиеническим нормативам. Напомним, что других официальных мест для купания у жителей Орла нет.

Ответственным за работу пляжей направлены предписания. Они касаются, в том числе, необходимых противоэпидемических мероприятий.

Также Роспотребнадзор забраковал воду на ещё трёх официальных пляжах — на пруду Кунач (в Глазуновском районе), на Неручанском водохранилище (в Свердловском районе) и на Песочном пруду (в Краснозоренском районе).

ИА «Орелград»


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