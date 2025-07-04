Амчанам выплатят по 550 тысяч при заключении военного контракта

Во Мценском районе принято решение о новой единовременной выплате.

В 2025 году за счет средств бюджета Мценского района будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 550 тысяч рублей. Об этом сообщила администрация Мценского района. Данное решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года. Таким образом, суммарная сумма выплат при заключении военного контракта от Мценского района составит 1,35 миллиона рублей, констатируют местные власти.

Сообщается, что новая единовременная выплата положена гражданам Российской Федерации и лицам без гражданства РФ, заключившим контракт от муниципального образования Мценский район с пунктом отбора на военную службу Московского военного округа по Орловской области. Речь о тех контрактниках, которые будут направлены для прохождения военной службы на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Тем временем правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок предоставления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту». Согласно ему, единовременная денежная выплата предоставляется однократно в размере 400 тысяч рублей независимо от других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

Поправками правительство региона уточнило условия, при которых указанную выплату необходимо будет вернуть в бюджет. Такое возможно в случае поступления в орган специальной компетенции информации об увольнении гражданина, заключившего контракт, с военной службы ранее установленного срока. Речь идет не обо всех случаях досрочного прекращения службы, ведь причины могут быть разными, например, боец может получить ранение, которое не позволит ему служить дальше. Речь лишь о негативных причинах досрочного расторжения контракта.

Так, вернуть выплату надо в случаях: лишения воинского звания; вступления в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное умышленно; вступления в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать воинские должности в течение определенного срока; невыполнения условий контракта; несоответствия требованиям, неисполнения обязанностей, нарушения запретов и несоблюдения ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с прохождением военной службы и др.

ИА «Орелград»