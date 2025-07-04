Клычков создал совет по ЗОЖ

Новый орган займется пропагандой здорового образа жизни.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о создании координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний на территории Орловской области. Председателем нового коллегиального органа назначен Алексей Берестов, заместитель губернатора по социальной политике. В состав совета включены многочисленные чиновники из региональных департаментов физической культуры и спорта, здравоохранения, а также представители ТФОМС, Орловского госуниверситета им. И.С. Тургенева», нескольких центральных районных больниц.

Координационный совет по формированию здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний является постоянно действующим совещательным и экспертно-консультативным органом, следует из документа, подписанного губернатором. Он должен действовать на принципах законности и самостоятельности принятия решений в пределах своих основных задач и функций. Впрочем, его решения будут носить рекомендательный характер.

Члены координационного совета будут заниматься «выработкой согласованных решений» в указанной сфере оказывать содействие органам исполнительной власти в реализации мероприятий, принимать участие в совершенствовании нормативного правового регулирования в данной сфере. Например, совет имеет право предлагать меры по внедрению новых организационных форм и методов работы по формированию здорового образа жизни, медицинских технологий по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению индивидуального и общественного здоровья.

Кроме того, одной из задач совета станет содействие организации информационно-коммуникационной кампании по формированию у населения Орловской области приверженности к здоровому образу жизни. Совет вправе участвовать в разработке и реализации межрегиональных проектов сотрудничества в указанной сфере, создавать рабочие группы, запрашивать необходимую ему информацию у органов власти и организаций всех форм собственности, приглашать на свои заседания чиновников и любых заинтересованных лиц.

ИА «Орелград»