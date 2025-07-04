ИИ подсчитал размеры карманных расходов в популярных у туристов городах

Самые затратные сегодня – Сочи, Анапа, Белокуриха, Ялта и Владивосток.

А наиболее популярны для летних поездок – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Анапа. Траты и продолжительность визитов оценили аналитики ВТБ, используя данные ИИ-сервиса «Геоплатформа». Так, в Сочи средняя величина карманных расходов туристов составляет почти 2,5 тысячи рублей в день. В Анапе они тратят порядка 2,19 тысячи рублей, в Белокурихе – 2,13 тысячи рублей. В этих городах туристы проводят около 11 дней. Дольше на сутки задерживаются в Ялте, а расходуют в день по 2 тысячи рублей. Во Владивостоке путешественники в среднем проводят две недели. При этом ежедневные расходы немного превышают 1,5 тысячи рублей.

Примечательно, что наибольшее число людей, которые отправляются в летние путешествия, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, в Свердловской области, а также в Краснодарском крае. На жителей этих городов и субъектов приходится до 50% от всех поездок по России в жаркий период.

Старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин отметил, что изучение обезличенных данных позволяет менять качество обслуживания и предлагать более релевантные решения. Технологии искусственного интеллекта на базе статистики проявляют поведенческие закономерности. Основываясь на анализе данных, принимаются решения как на уровне сервиса (о развитии сети филиалов, установке банкоматов), так и более глобальные – о финансировании строительства, предоставлении жилищных кредитов.

ИА “Орелград”