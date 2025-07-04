Ответственный орловский чиновник обвиняется во взятке

Перед судом предстанет начальник отдела администрации Дмитровского района.

Известно, что речь идёт об отделе сельского хозяйства и продовольствия. Как сообщает прокуратура Орловской области, на настоящий момент дело передано в районный суд.

Должностному лицу вменяют получение взятки в значительном размере, причём совершённое с вымогательством (статья 290 УК, часть 5, пункт «б»).

По версии следствия, чиновник получил информацию о том, что участки сельскохозяйственных земель, которые арендует одна из компаний, используются не по целевому назначению. Он потребовал от арендатора взятку в размере 30 тысяч рублей. В противном случае чиновник угрожал расторгнуть договор.

«Денежные средства были переданы в ноябре 2024 года», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, глава Дмитровского района Сергей Козин тоже испытывает проблемы с законом. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Несколько дней назад Козина отстранили от должности.

ИА «Орелград»