В Орловской области бензовоз попал в ДТП

4.7.2025 | 16:15 Важное, Новости, Происшествия

Последствия пришлось ликвидировать сотрудникам МЧС.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Авария произошла в Залегощенском районе рядом с населённым пунктом Кочетовка.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, бензовоз опрокинулся из-за технической неисправности. В результате произошёл разлив дизельного топлива.

К месту направили сотрудников ближайшей 20-й пожарно-спасательной части.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что бензовоз, перевозивший дизельное топливо следовал из н.п. Залегощь для заправки сельскохозяйственной техники в поля, из клапана датчика давления цистерны имеется небольшая течь ДТ. Пострадавших нет.

Чтобы избежать возгорания, сотрудники МЧС использовали огнетушащую пену. Собственники бензовоза организовали подвоз техники для подъёма и транспортировки бензовоза. Его эвакуировали в Залегощь.

Известно, что автомобиль вёз топливо для сельскохозяйственных нужд.

Последствия ДТП были ликвидированы к 14 часам. К выполнению задачи привлекались 24 человека и 14 единиц техники (из них от МЧС — 3 человека и 2 единицы техники).

Фото: Управление МЧС по Орловской области

ИА «Орелград»


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