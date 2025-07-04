В Орловской области растет цифровизация правосудия

Расширение электронного документооборота позволяет экономить казенные средства.

Вопросы цифровизации правосудия обсудили участники заседания совета судей Орловской области, который собрался в новом составе. Как пояснили в пресс-службе Орловского областного суда, одним из новшеств последних лет стала возможность направления исполнительных документов в электронном виде в территориальные подразделения ФССП России. Это и есть элемент цифровизации правосудия.

«Переход от бумажных исполнительных листов на электронный документ помимо цели по оптимизации нагрузки направлен и на снижение расходов государства, – отметили в пресс-службе облсуда. – Проведенный анализ показал тенденцию к увеличению количества случаев выдачи исполнительных документов в электронном виде. Это свидетельствует о том, что в судах и судебных участках ведется работа по реализации имеющихся возможностей направления исполнительных документов в территориальные подразделения ФССП России в электронном виде».

Согласно приведенной статистике, в 2024 году районные суды Орловской области выдали 16 663 исполнительных документов по гражданским, административным, уголовным делам и делам об административных правонарушениях. Из них в электронном виде было направлено 2479 документов, или 14,9 процента от общего количества. За первый квартал 2025 года из 5261 выданного районными судами исполнительного документа в электронном виде направлено 1795, или 34,1 процента.

То есть, объем такого документооборота растет. Для сравнения, в 2023 году лишь 8,2 процента выданных районными судами исполнительных документов были направлены приставам в электронном виде. Мировыми судьями в 2024 году из общего числа выданных исполнительных документов, а их было 133 370 единиц, в электронном виде было направлено 7723 документа, или 5,8 процента. Но уже за первый квартал 2025 года показатель вырос до 29,6 процента. Впрочем, не обходится и без трудностей.

«Среди основных причин недостаточно активного направления районными судами и судебными участками исполнительных документов в форме электронного документа в территориальные подразделения ФССП России, в том числе являются: отсутствие уникального идентификатора начислений (УИН), который до определенного времени не мог быть истребован судом; отсутствие полных данных для формирования исполнительного документа в электронном виде; наличие заявлений взыскателей о выдаче исполнительных документов на бумажном носителе», – перечислили в пресс-службе Орловского облсуда.

ИА «Орелград»