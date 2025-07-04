Облсовет призовет убрать из закона понятие «минимальный налог»

Речь идет о внесении поправок в закон о туристическом налоге.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов, повестка дня очередного заседания регионального парламента будет очень насыщенной. В нее включено 40 вопросов. В числе прочего депутаты планируют согласовать обращение в Госдуму о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ для усовершенствования механизма взимания так называемого «туристического налога». Напомним, с этого года в Орловской области туристический налог взимают в Орле, Ливнах и Мценске.

Решениями местных депутатов были установлены ставки налога и введены льготы дл нескольких категорий граждан. Однако базовым документом, регулирующим взимание этого налога, является Налоговый кодекс РФ. А этот документ предусматривает взимание минимального налога. В 2025 году налоговая ставка составляет всего 1 процент от стоимости оказанной слуги. Если исчисленная сумма налога меньше суммы минимального налога, рассчитанной как произведение 100 рублей и количества суток проживания, то сумма туристического налога определяется в размере минимального налога. А он составляет 100 рублей в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Их текста обращения, подготовленного облсоветом для отправки в Госдуму, следует: в малобюджетных гостиницах и хостелах Орловской области минимальная стоимость размещения в общем номере составляет, как правило, от 450 рублей до 1000 рублей в сутки. Таким образом, минимальная расчетная сумма туристического налога при ставке 1 процент составляет 4,5 и 10 рублей соответственно, что гораздо ниже минимума, установленного Налоговым кодексом РФ. Это означает, что при ставке 1 процент сумма налога в Орловской области в реальном выражении, при указанных выше расценках, составляет от 10 до 22,2 процента.

«Это приводит к значительному непропорциональному удорожанию услуг гостиниц и хостелов и в конечном счете делает их неконкурентоспособными по сравнению с участниками рынка, предлагающими краткосрочную аренду жилья и не включенными в реестр классифицированных средств размещения, а соответственно, и не являющихся плательщиками туристического налога, – говорится в документе. – B малобюджетных гостиницах и хостелах основная масса гостей – иностранные студенты, студенты-заочники, командированные работники и группы детей, приезжающие в город на соревнования и конкурсы».

Также в Орле подметили, что установленный НК РФ минимальный налог в размере 100 рублей за сутки проживания соответствует 1 проценту от стоимости проживания только в отелях категорий «пять звезд» и «пять звезд люкс» со стоимостью номера более 10 000 рублей в сутки. В Орловской области с ее только лишь развивающимся в настоящее время туризмом количество таких номеров незначительно. Учитывая вышеизложенное, депутаты Орловского областного Совета народных депутатов хотят попросить коллег из Госдумы рассмотреть вопрос об исключении из статьи 418.7 Налогового кодекса РФ самого понятия «минимальный налог».

ИА «Орелград»