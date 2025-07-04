Суд назвал причину отстранения главы Дмитровского района

В рамках работы он общается с ключевыми свидетелями по уголовному делу.

Как уже рассказывал «Орелград», Дмитровский районный суд Орловской области временно отстранил от замещаемой должности главу Дмитровского района Сергея Козина. Напомним, в отношении него заведено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной или иной личной заинтересованности).

И вот теперь пресс-служба Дмитровского районного суда объяснила причины отстранения высокопоставленного чиновника от должности. Ходатайство об этом было заявлено государственным обвинителем. Последний указал, что ранее постановлением суда в отношении главы Дмитровского района мера пресечения в виде домашнего ареста была изменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, суд установил запрет на общение чиновника «с лицами, проходящими по настоящему уголовному делу в качестве свидетелей». Список таких лиц приложен к обвинительному заключению.

«Пока идет судебное следствие, подсудимый занимает должность главы администрации Дмитровского района и… общается с ключевыми свидетелями по данному уголовному делу, которые являются работниками администрации Дмитровского района, что является недопустимым», – говорится в сообщении пресс-служба суда. Прокурор в ходатайстве указал: необходимо временно отстранить подсудимого от должности главы администрации Дмитровского района, чтобы он не препятствовал установлению истины по уголовному делу.

«Подсудимый и его защитник возражали против удовлетворения заявленного ходатайства, но суд согласился с доводами государственного обвинителя и удовлетворил ходатайство о временном отстранении от замещаемой должности главы Дмитровского района на весь период рассмотрения уголовного дела. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», – резюмирует пресс-служба Дмитровского районного суда.

По версии следствия, Козин действовал совместно с первым заместителем Сергеем Котовым. Обвиняют их в причинении ущерба бюджету муниципального образования в сумме более 4,7 миллиона рублей. Следователи считают, что чиновники подписали акты приемки работ на бульваре на улице Социалистической и площади перед храмом Дмитрия Солунского в городе Дмитровске. Якобы они знали о несоответствии выполненных работ по благоустройству проектно-сметной документации, но подписали акты с заведомо ложными сведениями и утвердили завышенные цены на материалы.

ИА “Орелград”