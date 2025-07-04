В Орле укрепят семейные ценности

Познавательно-пропагандистская выставка открылась в областной библиотеке.

«Семейные ценности – основа Российского государства» – выставка под таким названием будет работать по 17 июля 2025 года в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Как пояснили организаторы, она приурочена к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Это праздник относительно молодой. Официально в календарь его внесли в 2008 году, в честь него учредили медаль «За любовь и верность».

Однако истоки праздника уходят в глубину веков. Как пояснили в «Бунинке», официальное празднование фактически было приурочено к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, чья супружеская жизнь является образцом православной добродетели. История религиозного праздника насчитывает несколько веков, он праздновался и тогда, когда в списке официальных дат его не было. Символом торжества является ромашка, цветение приходится как раз на июль.

«Станет ли примером нравственности, чистоты и душевного тепла любовь и верность? Поможет ли почитание нового праздника прожить счастливую жизнь современным парам? – такими вопросами задаются организаторы выставки. – Об уважении к семейным традициям и реликвиям, важности семьи в жизни общества, ее роли в воспитании, в достижении общественной стабильности и прогресса – на эти и другие вопросы отвечают писатели, деятели культуры и эксперты в периодических изданиях: «Власть», «Родина», «Социальная политика и социология» и др. О том, как отмечается праздник, о новых традициях можно прочитать на страницах журналов: «Клуб», «Классный руководитель» и др.».

Тем временем администрация губернатора сообщила, что после начала реализации комплекса профилактических мер в Орловской области снизилось количество случаев семейного неблагополучия и уменьшилось число несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Такие мероприятия стартовали в 2024 года, проводятся они для формирования гармоничных внутрисемейных взаимоотношений, популяризации здорового образа жизни и содействия активного отдыху среди семей с детьми, а также вовлечения родителей и детей в совместные спортивные и развлекательные активности.

«В регионе был проведен ряд социально-значимых мероприятий, – отметили в ведомстве. – В их числе: познавательно-развлекательное мероприятие «Город детей»; спортивно-развлекательное мероприятие «Дружная семья – опора России», проведенное во всех муниципальных образованиях, в котором приняли участие порядка 470 человек; экскурсионная поездка в национальный парк «Орловское полесье», в которой приняли участие 150 человек. У 504 семей, включенных в состав целевой группы и получивших поддержку в ходе реализации комплекса мер, улучшились детско-родительские отношения, что составляет 75 процентов от общего числа семей».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»