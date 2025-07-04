Облсовет согласовал орловского детского омбудсмена

Константин Домогатский продолжит работать в должности.

Это будет его второй пятилетний срок работы на посту. Домогатский является Уполномоченным по правам ребенка в Орловской области с 2020-го года.

Сегодня его кандидатуру согласовали на сессии облсовета (по инициативе областного правительства).

Отметим, что согласование не прошло гладко. В основном, отзывы о деятельности Домогатского были положительными. Однако звучала и критика. В итоге против проголосовали целых пять депутатов.

В основном, критика звучала от Виталия и Игоря Рыбаковых. В свою очередь, на защиту омбудсмена встал Владислав Числов, зампред облсовета, глава комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям, глава областного отделения ЛДПР.

«Мы же понимаем, что не всегда есть возможность помочь. Ситуации разные бывают», – указал Числов.

Его поддержал спикер облсовета Леонид Музалевский. «Я согласен с Числовым. Порой приходят к нам избиратели — ну невозможно решить вопрос по компетенции, по финансам», – отметил он.

ИА «Орелград»