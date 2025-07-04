Водитель автобуса защитил в суде свою честь и репутацию

Суд удовлетворил исковые требования о защите чести и достоинства.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда Орловской области, рассмотрено гражданское дело по иску индивидуального предпринимателя С. к гражданину К. о защите чести и достоинства. Из материалов дела следует, что ранее ответчик опубликовал ряд постов в социальных сетях, в том числе в группах «Город Орел!», «Орловчане ВКонтакте» и др.. Из сообщения суда следует, что информация, размещенная в соцсетях, касалась водителя рейсового автобуса «Орел – Нарышкино», то есть истца С. Его фактически обвиняли в якобы совершенном им незаконном деянии в отношении несовершеннолетнего.

«Данная информация была проверена органами предварительного расследования, по результатам которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, доводы, изложенные ответчиком К. не подтвердились, – сообщает пресс-служба суда. – Суд, оценив полученные доказательства, удовлетворил исковые требования С., признав опубликованные сведения несоответствующими действительности и обязал удалить их из социальной сети VK. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано».

Обстоятельства спора в суде не уточнили, однако на память приходит случай, произошедший в январе прошлого года и привлекший внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В официальных соцсетях СК тогда сообщалось о начале проверки по сообщениям из орловских соцсетей. Автор неоднозначного поста писал, что водитель автобуса «Орел – Нарышкино» якобы высадил ребенка на мороз из-за ошибки в его проездном билете.

Кстати, в комментариях пользователи разделились тогда на два лагеря, не все поверили, что описанный случай в действительности имел место. Что касается проверки, то она проводилась на предмет возможного наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями 125 и 238 УК РФ (оставление в опасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

ИА “Орелград”