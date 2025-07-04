Татьяна Аксютина стала главным судебным приставом Орловской области

4.7.2025 | 13:09 Закон и порядок, Новости

Ранее она возглавляла орловское управление службы на правах исполняющей обязанности.

Фото: Портал Орловской области

Соответствующий приказ подписал директор ФССП России Дмитрий Аристов.

На данный момент Аксютина является подполковником внутренней службы.

Известно, что она служит в Управлении ФССП по Орловской области с 2005-го года. В 2012-м стала заместителем руководителя, а в октябре минувшего года — исполняющей обязанности руководителя.

Аксютина окончила Саратовскую государственную академию права. После этого она работала в Управлении Министерства юстиции России по Мурманской области.

ИА «Орелград»


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