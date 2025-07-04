Татьяна Аксютина стала главным судебным приставом Орловской области

Ранее она возглавляла орловское управление службы на правах исполняющей обязанности.

Соответствующий приказ подписал директор ФССП России Дмитрий Аристов.

На данный момент Аксютина является подполковником внутренней службы.

Известно, что она служит в Управлении ФССП по Орловской области с 2005-го года. В 2012-м стала заместителем руководителя, а в октябре минувшего года — исполняющей обязанности руководителя.

Аксютина окончила Саратовскую государственную академию права. После этого она работала в Управлении Министерства юстиции России по Мурманской области.

ИА «Орелград»