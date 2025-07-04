Облсовет усилил поддержку участников СВО

Принят закон, расширяющий список тех, кто имеет право на соцподдержку по оплате расходов на газификацию домовладений.

Сегодня его одобрили в окончательной редакции. Законопроект поддержали единогласно.

Данная мера соцподдержки предоставляется в размере фактически понесённых затрат (но до 100 тысяч рублей на одно домовладение).

В список добавили следующие категории граждан (влючая не только их самих, но членов их семей):

лица, направленные для прохождения службы в войска национальной гвардии РФ на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, по мобилизации;

участники СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и (или) выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции;

лица, проходящие военную службу в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и организациях, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне»;

сотрудники федеральных органов исполнительной власти, служащие федеральных государственных органов, выполняющие служебные обязанности или иные аналогичные функции.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года.

ИА «Орелград»