В Орле на маршруте «Образцово — Лужки» выявлены нарушения

4.7.2025 | 10:55 Новости, Транспорт

Перевозчику направят претензии.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Проверка проходила на автобусном маршруте №420, который соединяет микрорайон Орла «Лужки» и посёлок Образцово. Оказалось, что один из водителей нарушал график и схему движения.

В отношении перевозчика началась претензионная работа.

Напомним, что работу транспорта, который обслуживает межмуниципальные маршруты, контролирует учреждение «Организатор перевозок».

Замечания по соответствующим вопросам надо направлять через его официальную страницу «ВКонтакте». Также можно звонить по телефонам 8 (4862) 44-33-64 и 63-00-57 (с 9:00 до 18:00). Кроме того, обращения принимаются по электронной почте ku.oo.op@mail.ru.

ИА «Орелград»


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