В Орле завершился демонтаж на стройплощадке комплекса «Судбищенская битва»

Работы ведутся в самом центре города.

На данный момент специалисты «Уваровской ПМК-22» полностью выполнили демонтаж старой плитки, а также бордюров и поребриков. Кроме того, разобраны две (из трёх) лестниц, ведущих к стеле «400 лет городу Орлу».

Сейчас силы брошены на монтаж. На объекте устанавливают новые гранитные бордюры и поребрики, а также укладывают плитку – на набережной и других участках будущего мемориала.

В общей сложности, на объект завезено около 3 тысяч погонных метров бордюров и поребриков, а также около 400 поддонов тротуарной плитки. Об этом сообщили в Администрации Орла.

Кроме того, здесь продолжаются работы над созданием археологического окна и сцены. На данный момент их основания полностью забетонированы.

Завершение всех работ запланировано на июль 2026 года.

ИА «Орелград»