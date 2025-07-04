В Орле завершился демонтаж на стройплощадке комплекса «Судбищенская битва»

4.7.2025 | 12:20 ЖКХ, История, Новости

Работы ведутся в самом центре города.

Фото: t.me/parakhin_yuri

На данный момент специалисты «Уваровской ПМК-22» полностью выполнили демонтаж старой плитки, а также бордюров и поребриков. Кроме того, разобраны две (из трёх) лестниц, ведущих к стеле «400 лет городу Орлу».

Сейчас силы брошены на монтаж. На объекте устанавливают новые гранитные бордюры и поребрики, а также укладывают плитку – на набережной и других участках будущего мемориала.

В общей сложности, на объект завезено около 3 тысяч погонных метров бордюров и поребриков, а также около 400 поддонов тротуарной плитки. Об этом сообщили в Администрации Орла.

Кроме того, здесь продолжаются работы над созданием археологического окна и сцены. На данный момент их основания полностью забетонированы.

Завершение всех работ запланировано на июль 2026 года.

Фото: t.me/parakhin_yuri

ИА «Орелград»


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