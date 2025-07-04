В Орле гендиректора ООО «Гамбринус» оштрафовали на 300 тысяч

4.7.2025 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Женщину признали виновной в покушении на мошенничество.

Фото: ИА «Орелград»

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривал Северный районный суд Орла. Известно, что женщине 47 лет.

Установлено, что орловчанка направила в налоговую службу декларации за 2 квартал 2022 года, где содержались ложные сведения. Они касались налога, якобы подлежащего к возмещению за счёт бюджетных средств (на общую сумму около 99 тысяч рублей).

При этом осуждённая являлась не только генеральным директором, но и единственным учредителем ООО «Гамбринус».

Однако в итоге она всё же не смогла получить деньги и распорядиться ими. Управление ФНС России по Орловской области оперативно установило фиктивность предоставленных документов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования