В Орле гендиректора ООО «Гамбринус» оштрафовали на 300 тысяч

Женщину признали виновной в покушении на мошенничество.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривал Северный районный суд Орла. Известно, что женщине 47 лет.

Установлено, что орловчанка направила в налоговую службу декларации за 2 квартал 2022 года, где содержались ложные сведения. Они касались налога, якобы подлежащего к возмещению за счёт бюджетных средств (на общую сумму около 99 тысяч рублей).

При этом осуждённая являлась не только генеральным директором, но и единственным учредителем ООО «Гамбринус».

Однако в итоге она всё же не смогла получить деньги и распорядиться ими. Управление ФНС России по Орловской области оперативно установило фиктивность предоставленных документов.

ИА «Орелград»