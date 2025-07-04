В Орле гендиректора ООО «Гамбринус» оштрафовали на 300 тысяч

Женщину признали виновной в покушении на мошенничество.
Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.
Дело рассматривал Северный районный суд Орла. Известно, что женщине 47 лет.
Установлено, что орловчанка направила в налоговую службу декларации за 2 квартал 2022 года, где содержались ложные сведения. Они касались налога, якобы подлежащего к возмещению за счёт бюджетных средств (на общую сумму около 99 тысяч рублей).
При этом осуждённая являлась не только генеральным директором, но и единственным учредителем ООО «Гамбринус».
Однако в итоге она всё же не смогла получить деньги и распорядиться ими. Управление ФНС России по Орловской области оперативно установило фиктивность предоставленных документов.
ИА «Орелград»