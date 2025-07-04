Орловца наказали за то, что он выпил после аварии

Гражданин привлечен к административной ответственности.

Любопытное административное дело рассмотрел в апелляции Малоархангельский районный суд Орловской области. Местный житель был наказан за употребление алкоголя после совершения дорожно-транспортного происшествия. По информации пресс-службы районного суда, мужчина совершил аварию, по факту которой сотрудник Госавтоинспекции составил протокол об административном правонарушении. Причем составил он его на водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Дело «пьяного водителя» поступило на рассмотрение мировому судье судебного участка Малоархангельского района. Однако суд поверил версии водителя о том, что тот не был пьян, когда управлял автомобилем. Мол, выпил спиртное уже после аварии, на фоне стресса. Постановлением мирового судьи действия гражданина были переквалифицированы. Изначально его обвиняли по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Но в итоге признали виновным по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (потребление спиртных напитков после совершения дорожно-транспортного происшествия, к которому данный водитель был причастен). Впрочем, самому фигуранту дела легче от этого не стало, так как ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.

Аналогичное наказание, и даже штраф в меньшем размере, он мог бы получить и за пьяное вождение. Гражданин вину за собой не видел и подал в районный суд жалобу на решение мирового суда. Он просил прекратить дело в отношении него в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Однако решением Малоархангельского районного суда постановление мирового судьи было оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения.

«Вина водителя подтверждается собранными по делу доказательствами и в его действиях установлено нарушение Правил дорожного движения, которым водителю запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен», – пояснила по этому поводу пресс-служба Малоархангельского районного суда.

ИА «Орелград»