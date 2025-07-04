В Орле «случайно» завысили цену на ремонт дороги

КСП проверила ремонт дорог в рамках нацпроекта.

Контрольно-счетная палата Орловской области отчиталась о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Орла и Орловской области в 2024 году. В частности, проверялся капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Шепино Орловского муниципального округа и ремонт автомобильной дороги на улице Покровской в Орле.

Капремонт в Шепино был выполнен в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией Орловского муниципального округа с ООО «ТСК Альянс» на сумму 8,56 миллиона рублей. В ходе проверки установлено, что подрядчик выполнил работы практически на всю предусмотренную сумму. Лишь обязательства на сумму 39,8 тысячи рублей были прекращены на основании соглашения о расторжении контракта.

Куда больше внимания привлек ремонт дороги на улице Покровской в Орле. Он был выполнен в рамках контракта, заключенного МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» с ООО «Дорстрой» на сумму 11,984 миллиона рублей. Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) составляла при этом 15,266 миллиона рублей. По мнению КСП, НМЦК была рассчитана с завышением на общую сумму 7,593 миллиона рублей из-за допущенной технической ошибки при указании объема работ.

Аудиторы пояснили, что площадь ремонтируемого участка в смете составила 7015 квадратных метров, а по факту составляла 3380 квадратных метров. Кроме того, КСП говорит о необоснованном применении единиц измерения сметных норм. Данный контракт был расторгнут по соглашению сторон. Работы выполнены и приняты на сумму 3,195 миллиона рублей, обязательства в оставшейся части на сумму 8,789 миллиона рублей прекращены.

Также аудиторы считают, что в нарушение норм Федерального закона 44-ФЗ заказчик принял и оплатил некачественно выполненные работы по нанесению горизонтальной разметки на сумму 77 тысяч рублей. А администрация города Орла не обеспечила паспортизацию автомобильной дороги на улице Покровской. По итогам проверки в адрес руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области была направлено информационное письмо. Представления с требованиями об устранении выявленных нарушений были внесены в адрес директора «Спецавтобазы по санитарной очистке города Орла» и мэра города Орла.

ИА «Орелград»