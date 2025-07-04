Орловские банкроты сократили долги перед государством

Помогло в этом активное использование согласительных процедур.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 июня 2025 года в регионе в процедурах банкротства находилось более 3,1 тысячи должников. Их совокупная задолженность по платежам, администрируемым ФНС России, то есть по налогам и социальным сборам, на отчетную дату превысила один миллиард рублей. Вместе с тем, на ту же дату орловцы, по которым инициирована процедура банкротства, сократили налоговую задолженность на 26 миллионов рублей, или на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Общие поступления за 5 месяцев 2025 года от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства, составили 200 миллионов рублей, в том числе по согласительным процедурам – 153 миллиона рублей, что более чем в два раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года», – отмечает пресс-служба регионального Управления ФНС. Тем самым получила продолжение тенденция, подмеченная еще весной. Ранее налоговая служба сообщала, что по состоянию на 1 апреля 2025 года в Орловской области задолженность по налогам плательщиков, находящихся в процедурах банкротства, снизилась на 170 миллионов рублей, или на 13,6 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, региональное управление налоговой службы широко применяет практику заключения согласительных процедур урегулирования задолженности. Это позволяет добросовестным налогоплательщикам договориться с кредиторами о списании части долгов или отсрочке. В этом случае дело о банкротстве останавливается, сохраняется трудовой коллектив организации. Кроме того, продолжается производственно-хозяйственная деятельность, позволяющая получать прибыль и принимать меры к погашению задолженности перед кредиторами и уполномоченным органом.

«Согласительные процедуры наиболее востребованы среди налогоплательщиков Орловской области, так как позволяют должнику договориться с кредиторами о списании части долгов или отсрочке, приостановив дело о банкротстве и сохранив бизнес, – говорят в УФНС. – Кроме того, ФНС России создана специальная площадка по реструктуризации долга, целью которой является оказание помощи бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановление платежеспособности и недопущение банкротства».

Напомним, что подать заявление о своем банкротстве может гражданин с совокупной суммой задолженности более 500 тысяч рублей, если он не погашал долги в течение трех предшествующих месяцев. Такое заявление подается в арбитражный суд. Сделать это может как сам должник, так и конкурсный кредитор, налоговая служба, работник, в том числе бывший, требующий выплаты выходных пособий или погашения долгов по зарплате.

ИА «Орелград»