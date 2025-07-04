В Орле объявили распродажу торговых мест

Места торговцам выделят в Детском и Городском парках.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованный парковый комплекс города Орла» известило об организации праздничной торговли 5 августа 2025 года, то есть в День города Орла. В связи с этим желающим на коммерческой основе будут выделены торговые места на территории Детского парка и Городского парка культуры и отдыха. Из извещения следует, что праздничная торговля будет организована во исполнение постановлений администрации города.

По сути, она будет сопровождать мероприятия, посвященные празднованию 82-й годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков и 459-й годовщины основания города Орла. Места для размещения объектов праздничной торговли уже определены, в парке заверили, что они соответствуют утвержденной мэрией схеме размещения нестационарных торговых объектов. Графические схемы размещения объектов праздничной торговли можно найти на сайте администрации областной столицы.

Каждое торговое место будет представлять собой отдельный лот, ведь за право торговать на праздник желающим придется заплатить. Всего предусмотрено 95 торговых мест, каждое площадью 4 квадратных метра. Их цена зависит от специализации. Например, за право торговать игрушками и сувенирами надо заплатить 23 376 рублей, кондитерскими изделиями, безалкогольными напитками и мороженым – от 9740 до 24 350 рублей, изделиями декоративно-прикладного искусства – 1169 рублей.

Внешний вид нестационарного объекта должен соответствовать тематике праздничного мероприятия, отмечает МАУК «Централизованный парковый комплекс города Орла». Заявки на участие в праздничной торговле в электронном виде принимает и рассматривает специально созданная комиссия по 25 июля 2025 года включительно. Каждое торговое место будет выделяться тому, кто первым подаст на него заявку, соответствующую всем установленным требованиям. Ну и надо будет внести оплату.

Также утвержден рекомендуемый ассортиментный перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли. В него включены: сувениры, изделия народного художественного промысла, игрушки, шары, кондитерские выпечные и прочие изделия без кремовых начинок, безалкогольные напитки, чай, кофе, мороженое. Также разрешена торговля кулинарной продукцией предприятий общественного питания, но при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

ИА «Орелград»