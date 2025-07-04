На Генплане Орла наметили еще 11 километров набережных

Вернее, элементов улично-дорожной сети (для пешеходов или транспорта).

Накануне, 3 июля, завершилась серия публичных слушаний, которые проводились в разных районах города. Обсуждали правки в Генплан и Правила землепользования и застройки. Среди прочего в перспективных планах города появились:

улично-дорожная сеть вдоль реки Оки и мостового сооружения (Банный мост и продолжение набережной за Октябрьский мост);

улично-дорожная сеть, предназначенная для движения транспорта и пешеходов в районе Колхозного моста (от улицы Максима Горького до переулка Кавказский);

улично-дорожная сеть от улицы Афонина в Лужках до железнодорожного моста (по Транспортному переулку), а также – на противоположном берегу Оки.

Как пояснила начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн, эти элементы дополняют ранее намеченную на Генплане сеть. (По нашим подсчетам, это плюсом около 11 километров дорог вдоль Оки и Орлика). Далее проекты внесения изменений в Генплан и ПЗЗ пройдут градсоветы города и области, будут утверждаться депутатами.

Напомним, губернатор Андрей Клычков в апреле заявил о возможном создании в Орле одной из самых больших набережных в России. Первоочередные задачи администрации города – Банный мост и лестница к Тургеневу. Также в планах продление набережной до улицы Раздольной. Губернатор надеется на завершение документальной подготовки в 2025 году, а в 2026 – начать непосредственно работы.

Отметим, мост через Оку в районе спасательной станции, связывающий Советский и Железнодорожный районы, едва не появился в Орле. Но стройку остановил сам Андрей Клычков, еще будучи врио главы региона. Администрация Орла отсудила у подрядчика новую ПСД. Ориентировочный срок разработки проектной документации, с учетом прохождения государственной экспертизы, – 30 сентября 2025 года.

ИА “Орелград”