Проект школы на Родзевича-Белевича прошёл госэкспертизу

Об этом сообщили в Администрации Орловской области.

Информацию опубликовал Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона.

«1 июля проектной организацией ОБУ «Курскгражданпроект» получено положительное заключение государственной экспертизы», – указали чиновники.

Ожидается, что школа будет четырёхэтажной. Её площадь составит 25,6 тысяч квадратных метров. Здание сможет принять 1225 учеников.

Строительство будет вестись в рамках регионального проекта «Модернизация инфраструктуры общего образования в Орловской области», которая является частью региональной госпрограммы «Образование в Орловской области».

Напомним, что первоначально школу планировалось сдать в конце минувшего года.

ИА «Орелград»