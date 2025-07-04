Проект школы на Родзевича-Белевича прошёл госэкспертизу

Об этом сообщили в Администрации Орловской области.
Информацию опубликовал Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона.
«1 июля проектной организацией ОБУ «Курскгражданпроект» получено положительное заключение государственной экспертизы», – указали чиновники.
Ожидается, что школа будет четырёхэтажной. Её площадь составит 25,6 тысяч квадратных метров. Здание сможет принять 1225 учеников.
Строительство будет вестись в рамках регионального проекта «Модернизация инфраструктуры общего образования в Орловской области», которая является частью региональной госпрограммы «Образование в Орловской области».
Напомним, что первоначально школу планировалось сдать в конце минувшего года.
ИА «Орелград»