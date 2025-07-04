Проект школы на Родзевича-Белевича прошёл госэкспертизу

4.7.2025 | 10:43 Новости, Образование, Строительство

Об этом сообщили в Администрации Орловской области.

Фото: vk.com/nf_orel

Информацию опубликовал Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона.

«1 июля проектной организацией ОБУ «Курскгражданпроект» получено положительное заключение государственной экспертизы», – указали чиновники.

Ожидается, что школа будет четырёхэтажной. Её площадь составит 25,6 тысяч квадратных метров. Здание сможет принять 1225 учеников.

Строительство будет вестись в рамках регионального проекта «Модернизация инфраструктуры общего образования в Орловской области», которая является частью региональной госпрограммы «Образование в Орловской области».

Напомним, что первоначально школу планировалось сдать в конце минувшего года.

ИА «Орелград»


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