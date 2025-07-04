В Орле снова перекроют переезд в Маслозаводском переулке

4.7.2025 | 13:41 Новости, Транспорт

Движение автомобилей будет закрыто с 5 по 6 июля.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Причиной являются ремонтные работы. Запрет начнёт действовать 5 июля в 08:00 и будет снят 6 июля в 20:00.

Водителям предлагается альтернативный путь объезда — через Комсомольскую и Высоковольтную, далее по Кромскому шоссе.

Московская железная дорога просит автомобилистов отнестись к вопросу с пониманием и планировать поездки заранее.

Отметим, что данный железнодорожный переезд является одним из ключевых. Это один из двух выездов из микрорайона «Новая Ботаника», а также путь для транспорта, который направляется в Брянскую область (или следует из неё) транзитом через наш регион.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования