В Орле снова перекроют переезд в Маслозаводском переулке

Движение автомобилей будет закрыто с 5 по 6 июля.

Причиной являются ремонтные работы. Запрет начнёт действовать 5 июля в 08:00 и будет снят 6 июля в 20:00.

Водителям предлагается альтернативный путь объезда — через Комсомольскую и Высоковольтную, далее по Кромскому шоссе.

Московская железная дорога просит автомобилистов отнестись к вопросу с пониманием и планировать поездки заранее.

Отметим, что данный железнодорожный переезд является одним из ключевых. Это один из двух выездов из микрорайона «Новая Ботаника», а также путь для транспорта, который направляется в Брянскую область (или следует из неё) транзитом через наш регион.

ИА «Орелград»