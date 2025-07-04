Из Орла в Японию отправили готовую мясопродукцию

Это произошло первый раз за год.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники ведомства проконтролировали данную отправку.

Известно, что общий вес партии составил 333 килограмма.

Груз состоял из колбасных изделий, сала, копчёных щёчек, а также паштета. Все сопровождающие документы оказались в норме.

Всего в этом году с территории Орловской области отправлено 13,8 тонны готовой мясной продукции. Предыдущие партии направлялись в Узбекистан.

ИА «Орелград»