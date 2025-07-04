Территорию у ФОКа-долгостроя в Орле отремонтируют за 7,8 млн рублей

4.7.2025 | 16:01 Новости, Строительство

Заключен контракт на устройство основания и подходов к объекту на улице Матвеева.

Фото: МБУ “Спецавтобаза”

На запрос котировок была подана лишь одна заявка. Она признана соответствующей требованиям. ООО «Дорстрой 57» получил контракт на 7 878 630 рублей 34 копейки. Срок исполнения – 31 октября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Примечателен путь самого физкультурно-оздоровительного комплекса. Контракт на его возведение был заключен 18 апреля 2023 года. За время исполнения учредитель компании-подрядчика ООО «АС Монтаж» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (правда, по строительству школы). Стоимость спортивного объекта выросла почти на треть – до 347,5 млн рублей. Срок завершения исполнения контракта перенесен на 25 декабря 2025 года, хотя ФОК изначально должны были сдать годом ранее. В апреле 2025 года готовность оценивалась в 50%, губернатор анонсировал сдачу в августе. Судя по фото «Спецавтобазы», витражи в основном спортивном комплексе к июлю так и не появились.

ИА “Орелград”


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