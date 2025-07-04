В Орле утвердили правила помощи малоимущим

Малоимущие имеют право на получение помощи в натуральном виде.

Соответствующее постановление приняла администрация города Орла с целью предоставления дополнительной социальной помощи в виде натуральной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Мэрия утвердила административный регламент предоставления указанной муниципальной услуги. Согласно документу, право на услугу имеют физические лица, то есть сами граждане, либо лица, наделенные полномочиями действовать от их имени.

Это могут быть родители, усыновители и опекуны несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, опекуны недееспособных граждан, а также законные представители, действующие на основании доверенности. Право на получение помощи в натуральном виде имеют малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане Российской Федерации, зарегистрированные в городе Орле и относящиеся к одной из категорий, список которых также утвержден мэрией.

В него включены: одинокие граждане и бездетные супружеские пары, утратившие способность к самообслуживанию и самообеспечению вследствие болезни или преклонного возраста; инвалиды 1 и 2 групп; граждане пенсионного возраста, получающие минимальную пенсию; семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные семьи; неполные семьи; беременные женщины, кормящие матери, не имеющие средств к существованию; дети-сироты.

Согласно типовому регламенту, информация о порядке предоставления указанной муниципальной услуги должна быть открытой и общедоступной. Предоставляется она управлением социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла, в том числе по телефону и в интернете. Информирование осуществляется на русском языке, подчеркнуто в постановлении мэрии. Основными требованиями являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении, полнота, наглядность форм, удобство, доступность и оперативность предоставления информации.

ИА «Орелград»