В Орле пресекли виртуальную торговлю хамоном

4.7.2025 | 8:25 Закон и порядок, Новости

Прокуратура потребовала признать информацию о продаже санкционных товаров запрещенной.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации в ходе планового мониторинга всемирной сети выявила Орловская транспортная прокуратура. Как пояснили в ведомстве, прокурорские работники выявили в интернете информацию, распространение которой запрещено в соответствии с действующим законодательством.

«Установлено, что на страницах сайтов в свободном доступе находилась информация о возможности приобретения импортной молочной продукции (сыров) и мясной продукции (хамон), включенной в санкционный перечень товаров, – следует из сообщения Орловской транспортной прокуратуры. – По результатам проверки транспортным прокурором в Железнодорожный районный суд города Орла направлено два исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению».

Суд изучил доводы надзорного ведомства, согласился с ними и признал требования прокурора законными, они были удовлетворены в полном объеме. Доступ к сайтам, торгующим иностранными сырами и хамоном, теперь должен быть ограничен на территории РФ. Исполнение решения суда контролируется транспортной прокуратурой.

Напомним, что еще в августе 2014 года был издан указ президента «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В соответствии с ним запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций. А именно речь идет о запрете ввоза на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц или присоединившееся к такому решению.

ИА «Орелград»


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