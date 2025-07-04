В Орле пробивают дорогу к утраченному памятнику

Суд обязал парк устранить препятствия в пользовании участком.

Дом смотрителя был построен в 1909 году. Со временем здание сменило профиль – там находился психоневрологический диспансер. В начале 2000 годов оно было снесено. Пустующий участок площадью 1909,3 кв. м (Орел, ул. М. Горького, д. 38) переходил из рук в руки.

В 2024 году ООО «Фудситико.» заявило о желании восстановить памятник архитектуры «Дом смотрителя Орловского тюремного замка». Для этого потребовалось установление сервитута (права совместного пользования) на часть земель Горпарка с целью автомобильного доступа к участку. Инициатива была поддержана на бумагах. Однако для реального доступа ООО «Фудситико.» понадобился демонтаж ряда элементов благоустройства общественной территории.

Требования рассматривал Арбитражный суд Орловской области. Резолютивная часть решения объявлена 17 июня. Суд обязал МАУК «Централизованный парковый комплекс города Орла» на пути к участку с кадастровым номером 57:25:0010513:2 демонтировать часть пешеходной дорожки, крупногабаритные декоративные осветительные конструкции, электрические щиты, металлические решетчатые ворота. Кроме того, в пользу ООО «Фудситико.» (ОГРН 1175749005057) взыскано в возмещение расходов по уплате госпошлины 50 000 рублей. Примечательно, что при обсуждении сервитута в Горсовете депутаты, напротив, рассчитывали, что собственник участка компенсирует нарушение благоустройства, которое было проведено за бюджетный счет.

Еще интереснее выглядит иск ООО «Фудситико.» к управлению по госохране памятников. Компания заявила, что не является собственником или иным законным владельцем утраченного объекта культурного наследия регионального значения «Дом смотрителя Орловского тюремного замка». А владеет лишь землей в отсутствие каких-либо расположенных на нем объектов недвижимого имущества. Поэтому коммерсанты решили отказаться от возложенных на них обязательств. Потребовали признания недействительным приказа от 19.08.2024 №121 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения – памятника истории «Дом смотрителя Орловского тюремного замка». Арбитражный суд Орловской области отказал в удовлетворении требований. Решение было оспорено, но оставлено без изменений. Резолютивная часть постановления объявлена 9 апреля.

На 3 июля между тротуаром по улице Максима Горького и первой дорожкой Горпарка намечена новая связка (проведены земельные работы). Автодорога к аттракционам перекрыта декоративными полусферами, а ворота заблокированы бетонными блоками.

По данным kartoteka.ru, ООО «Фудситико.» учреждено в 2017 году. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредителем и генеральным директором компании является Николай Караиванов. Чистая прибыль в 2024 году – 4,1 млн рублей.

ИА “Орелград”