Орловские депутаты хотят образованного и опытного мэра

Облсовет направил соответствующее обращение в Госдуму.

Такое решение приняли на сегодняшнем заседании регионального парламента.

Обращение касается федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Орловские депутаты предлагают внести в него ряд поправок, которые касаются требований к кандидатам на ответственные муниципальные должности. Речь идёт о требованиях к образованию, а также профессиональному опыту таких граждан.

Напомним, бурное обсуждение, посвящённое этой теме, состоялось на сессии облсовета в мае. Тогда депутаты обсуждали местный закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с избранием Мэра города Орла», который вносился в развитии вышеуказанного федерального. В итоге облсовет одобрил его – чтобы избежать юридических сложностей. Однако ещё тогда спикер Леонид Музалевский отметил слабые места законопроекта. Также тогда же он анонсировал работу над обращением, принятым сегодня.

«Ну это ненормально, когда мы вообще никаких требований к кандидату на должность мэра не предъявляем. Высшее образование должно быть? На мой взгляд, да. Стаж работы административной — хотя бы 3-5 лет должен быть? Должен быть», – высказался спикер облсовета.

ИА «Орелград»