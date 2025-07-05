Мэрию обязали заплатить за разбитый автомобиль

Автомобиль потерпел аварию из-за открытого люка.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковые требования акционерного общества «Орелоблэнерго» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». В качестве второго ответчика в процессе выступало управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, которое по итогу стало главным ответчиком. Имелись также и третьи лица.

Как следует из материалов дела, 29 августа 2023 года в Орле на Московском шоссе в районе дома №1 произошло дорожно-транспортное происшествие – автомобиль марки ГАЗ наехал на открытый люк смотрового колодца на проезжей части. В результате автомобиль получил механические повреждения, а именно у него оказались повреждены две аккумуляторные батареи. Собственником транспортного средства является «Орелоблэнерго».

Для определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля компания-собственник обратился индивидуальному предпринимателю, владеющему автосервисом. Согласно экспертному заключению ИП стоимость ремонтно-восстановительных работ составила 46 100 рублей. Плюс за проведение экспертизы «Орелоблэнерго» пришлось заплатить 5700 рублей. Возмещения указанных сумм энергетики потребовали в суде.

По факту ДТП проводилась проверка, и полиция отказала в возбуждении дела об административном правонарушении. Осмотр места происшествия показал, что причиной ДТП явился открытый люк смотрового колодца на проезжей части. Энергетики направили в адрес МКУ «ОМЗ г. Орла» претензию с требованием возместить ущерб, а также затраты на экспертизу, но казенное учреждение уклонилось от добровольного возмещения ущерба.

По данным администрации Орла, в реестре муниципального имущества по Московскому шоссе значатся ливневые канализации. До конца ноября 2024 года их балансодержателем являлось МКУ «ОМЗ города Орла», а с 28 ноября 2024 года все сооружения находятся в оперативном управлении МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Государственная регистрация права собственности в ЕГРН на сооружения отсутствует. Но право собственности города Орла на указанные сооружения подтверждается выпиской и наличием указанных объектов в перечне муниципального имущества.

«Таким образом, ответственность за содержание автомобильной дороги местного значения возлагается на ее собственника», – к такому выводу пришел суд и постановил взыскать заявленную истцом сумму именно с муниципального образования «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Также чиновникам придется оплатить расходы по госпошлине в сумме 2000 рублей.

ИА “Орелград”