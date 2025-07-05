Неделя правовой помощи семьям пройдет в Орловской области

Помощь окажут госведомства, адвокаты и нотариусы.

Как сообщает Управление Минюста РФ, в Орловской области в период с 7 по 13 июля 2025 года пройдет неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Акция является всероссийской, Орловская область по традиции к ней присоединится. Акция приурочена ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, известный так же как День любви, семьи и верности. В ней примут участие представители государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.

«В ходе проведения Недели правовой помощи для семей будут организованы пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов молодой семьи, прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений, – уточнили в Управлении Минюста РФ по Орловской области. – Кроме того, будут проведены мероприятия по правовому информированию и правовому консультированию детей и их родителей в школах, детских домах, детских пенитенциарных учреждениях».

Так, с 7 по 11 июля с 10.00 до 16.00 региональное Управление Минюста будет проводить консультирование граждан по различным вопросам. Также будет работать «горячая линия»: (4862) 25-20-21 (доб. 211; 213). Правовое консультирование по вопросам защиты интересов семьи также проведут представители регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Орловской областной нотариальной палаты.

В Семейном МФЦ 9 июля пройдет прием граждан, который совместно проведут сотрудники департамента социальной защиты опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Управления ФССП России по Орловской области, Отделения Социального фонда России по Орловской области и аппарат регионального уполномоченного по правам ребенка. Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Орловской области свое правовое консультирование проведет 7 и 10 июля.

Кроме того, запланировано проведение правовых консультаций с несовершеннолетними, состоящими на учете в Уголовно-исполнительной инспекции, а также их родителями и законными представителями. Пройдут консультации в СИЗО-1 города Орла, где также содержатся несовершеннолетние правонарушители. Планируются и другие мероприятия.

ИА «Орелград»