Стало известно, почему закрыли пляж в Болхове

Решение о закрытии пляжа на реке Нугрь приняли городские власти.

В Болхове с 26 июня закрыли официальный пляж на реке Нугрь. Как стало известно, решения приняла администрация города в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и постановлением правительства региона «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Орловской области».

Как следует из постановления городской администрации, причиной закрытия пляжа стало отсутствие на его территории общественных спасательных постов. Соответственно, пляж закрыли «в целях обеспечения охраны жизни людей на водных объектах на территории муниципального образования «город Болхов». Соответствующее постановление уже обнародовано на официальном сайте мэрии, контроль за его исполнением врио главы города Болхова Наталья Толпыгина оставила за собой.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные мониторинга за качеством воды открытых водоемов на территориях зон отдыха по микробиологическим показателям. По состоянию на последнюю отчетную дату вода открытых водоемов, внесенных в реестр мест массового отдыха, не соответствовала требованиям гигиенических нормативов в четырех зонах отдыха. Юридическим лицам, ответственным за эксплуатацию данных зон отдыха, были направлены предписания об установке знаков о запрете купания и проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

«Следует купаться только в отведенных для этой цели местах, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в рекреационных целях, – напомнили в Управлении Роспотребнадзора. – Употреблять для питья следует только бутилированную воду промышленного производства, нельзя пить воду из неизвестных источников, открытых водоемов».

О необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах напомнили и спасатели. Как сообщило Главное управление МЧС России по Орловской области, на водных объектах региона продолжается работа по профилактике происшествий. Во время патрулирования сотрудники стараются донести до населения правила поведения на водоемах и предупредить несчастные случаи.

«Они напоминают отдыхающим у воды, что купание в необорудованных местах без соблюдения мер безопасности, нахождение в воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения, личная неосторожность при нахождении у водоемов по-прежнему остаются основными причинами гибели людей на водоемах, – говорят в ГУ МЧС. – Многие наши граждане забывают, что вода – это источник повышенной опасности для человека, и только строгое соблюдение правил безопасного поведения позволяет избежать различного рода происшествий на водоемах, вплоть до трагического исхода».

ИА “Орелград”