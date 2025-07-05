Последнюю советскую канализацию узаконили в Залегощи

Инженерная сеть долгое время считалась бесхозной.

Администрации Залегощенского района обратилась в Арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества. В качестве заинтересованных лиц в процессе выступили администрация Бортновского сельского поселения, Межрегиональное управление Росимущества, Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Орловской области и муниципальное казенное предприятие «Экостандарт» Залегощенского района.

Предметом спора стали канализационные сети деревни Алешня, протяженностью 2637 метра. Построены они были в 1990 году, на заключительном этапе существования Советского Союза. Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года по заявлению администрации Бортновского сельского поселения канализационные сети были поставлены на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области как бесхозяйный объект недвижимости.

У потенциальных владельцев был целый год на то чтобы заявить свое право собственности на данный объект. Однако никто этого до сих пор не сделал. Между тем, подобные объекты по закону не должны быть брошены, ведь за ними требуется уход и наблюдение. Когда у таких объектов нет владельца, на свой баланс его обязаны принять местные власти. Но для этого требуется пройти определенную пошаговую процедуру, включая судебную инстанцию.

Из письменного отзыва администрации Бортновского сельского поселения следует, что сети не включены в реестр имущества муниципального образования. Интересно, что сельское поселение отказалось признавать за собой право муниципальной собственности на сети, поскольку они «не относятся к имуществу, необходимому для решения вопросов местного значения». Но сельские власти не возражали против признания права муниципальной собственности на указанный объект за администрацией Залегощенского района.

Из письменного отзыва МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях следует, что в реестре федерального имущества забытая канализация также не числится. Интересно и то, что в архивах за 1990 год не нашлось разрешительной документации на сооружение канализационных сетей в деревне Алешня. Осенью прошлого года «в целях бесперебойного водоотведения в деревне Алешня» спорное сооружение канализационных сетей было передано МКП «Экостандарт» в соответствии с постановлением администрации Залегощенского района.

Представитель последней в суде пояснил, что правопритязаний на данный объект со стороны других лиц не имеется, сооружение соответствует необходимым техническим характеристикам, находится в удовлетворительном состоянии. На поддержание канализационных сетей в надлежащем состоянии и их ремонт в местном бюджете имеются необходимые денежные средства. Учитывая это, суд признал право муниципальной собственности администрации Залегощенского района на забытые канализационные сети.

ИА “Орелград”