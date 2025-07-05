В Ливнах спортсмены начали развлекать население

Физкультурно-оздоровительный комплекс расширил свои полномочия.

С 1 мая 2025 года муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» начало оказывать услуги в сфере парков культуры и отдыха, тематических парков, отдыха и развлечений населения. Об этом на оперативном совещании у главы города Ливны сообщил директор этого учреждения Эдуард Белоусов. При этом он подчеркнул, что основной целью деятельности МАУ «ФОК» по-прежнему является оказание услуг в сфере физической культуры и спорта и укрепления здоровья населения города.

«Регулярно в течение всего года в зависимости от сезона, производятся работы по обслуживанию спортивных площадок и их уборке, а в зимний период производится заливка кортов, – рассказал Эдуард Белоусов. – Обслуживание общей площади в 12 000 квадратных метров всех искусственных футбольных полей МАУ «ФОК», а именно расчесывание покрытия, подсыпка резиновой крошки и т.д. осуществляется специализированной техникой».

Он также сообщил, что год назад был проведен текущий ремонт футбольного поля на универсальной спортивной площадке «Чемпион», где заменили покрытие. В октябре 2024 года к новому плавательному сезону отремонтировали чаши бассейна и помещений. Кроме того, повысить комфорт для занимающихся помогли деньги, выделенные местными депутатами в рамках программы исполнения наказов избирателей. На эти средства приобретены фены для волос и сушилки для рук. А в декабре 2024 года учреждение за 450 тысяч рублей купило робот-пылесос для уборки чаши бассейна.

«В начале 2025 МАУ «ФОК» приобрело современные сетки для футбольных ворот, оградительные сетки для настольного тенниса и пляжного волейбола, закупило зрительные пластиковые сидения, фан-барьеры», – добавили в администрации города Ливны. Что касается развлечений, то совсем недавно, в преддверии Дня города, МАУ «ФОК» запустило работу каруселей «Тюльпан» и «Манеж» на территории парка «Машиностроителей.

ИА «Орелград»