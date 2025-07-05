Соотношение числа родов и абортов в Ливнах достигло рекорда

Вопросы медицины и демографии обсудили в ливенской мэрии.

Как сообщает администрация города Ливны, на оперативном совещании выступил главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин. Он доложил об итогах реализации национального проекта «Здравоохранение» в городе в 2024 году. Напомним, с 2025 года в России и Орловской области реализуются новые нацпроекты. По словам Вадима Сезина, одной из важнейших задач, определенной новыми нацпроектами, является «повышение эффективности мероприятий мотивирования граждан к здоровому образу жизни». Кстати, сейчас многие муниципальные образования Орловской области принимают собственные программы, направление на укрепление общественного здоровья.

«Предстоит большая работа по проведению диспансерного наблюдения за пациентами с факторами риска, которые выявлены при проведении профилактического осмотра, – рассказал Вадим Сезин. – Отдельное внимание уделяется развитию системы охраны материнства, детства и репродуктивного здоровья. На его сохранение направлена программа репродуктивной диспансеризации, как у женщин, так и у мужчин. Охват граждан репродуктивного возраста диспансеризацией должен составлять не менее 32 процентов».

Главный врач Ливенской ЦРБ подчеркнул, что одной из главных задач этой подпрограммы является повышение эффективности проведения доабортного консультирования. В Ливнах такая работа уже налажена. Она проводится в сотрудничестве больницы с Ливенско-Малоархангельской епархией РПЦ, а задача заключается в снижении числа абортов и социальной поддержки беременных женщин. Благодаря этому, а также работе по сохранению будущих жизней, пропаганде здорового мотивированного материнства за период с 2021 по 2024 год соотношение родов и абортов уменьшилось с 0,42 до рекордных 0,21.

«Внимание будет уделено и школьной медицине. Должна быть создана эффективная система медицинского сопровождения обучающихся, потому что здоровье детей — это основа будущего нации», – добавил Вадим Сезин.

ИА “Орелград”