Ураган в Залегощи 2022 года довел до суда

Дело рассматривал Арбитражный суд Орловской области.

Из материалов дела следует, что иск был подан некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», а ответчиком стала администрация Залегощенского района. Истец просил о взыскании убытков, которые оценил в 978,88 тысячи рублей. Ответчик исковые требования не признал, а арбитражный суд посчитал их не подлежащими удовлетворению.

Напомним, истец в соответствии с распоряжением правительства региона является региональным оператором на территории Орловской области. В силу своих полномочий он организует и обеспечивает проведение работ по капитальному ремонту, в том числе посредством заключения соответствующих договоров на разработку проектно-сметной документации, проведение работ по капитальному ремонту имущества, осуществление строительного контроля за их проведением.

В материалах дела фигурировал многоквартирный дом №1 по улице Пенькозаводской в селе Моховое. Он был включен в региональную адресную программу капремонта, но срок проведения его капитального ремонта приходился только на 2040-2044 годы. Согласно сведениям из региональной программы, предыдущий капитальный ремонт, до включения этого дома в программу, производился в нем в 2011 году. Наверное, ничего не изменилось бы, но 12 мая 2022 года по территории Залегощенского района пронесся ураган.

В результате были повреждены кровли девяти жилых домов, в том числе указанного выше дома по улице Пенькозаводской. Ремонт потребовался срочно. Сметная стоимость работ по проведению ремонта крыши указанного многоквартирного дома составила 1,2 миллиона рублей, степень раскрытия кровли составила 50 процентов. Однако выполнить ремонтные работы за счет средств бюджета Залегощенского района в 2022 году не представлялось возможным.

Глава района обратился с письмом к губернатору Орловской области с просьбой о выделении денежных средств для ремонта данного дома. Письмо было перенаправлено в адрес регоператора капремонта. 30 августа 2022 года регоператор заключил с компанией «Долина» договор на капитальный ремонт кровли вышеупомянутого дома, а затем принял по нему и оплатил работы на сумму 1,19 миллиона рублей. Еще более 20 тысяч рублей были заплачены другой компании за оказание услуг строительного контроля. В итоге получились те самые 1,2 миллиона рублей.

А 30 декабря 2022 года постановлением правительства Орловской области многоквартирный дом №1 по улице Пенькозаводской был включен в перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества в 2022 году. По сути, внесли его туда «задним числом». Регоператор в иске указал, что для оплаты ремонта спорного дома были использованы средства фонда капитального ремонта на возвратной основе. Поскольку потраченные денежные средства были частично компенсированы уплатой жильцами дома взносов на капитальный ремонт, то к взысканию регоператор предъявил сумму 978 886 рублей. Местные чиновники факт причинения убытков оспаривали на том основании, что на момент утверждения региональной программы спорный дом еще не был официально признан аварийным.

По мнению суда, районная администрация не может нести ответственность за решение о включении спорного дома в региональную программу. Этим занимались чиновники регионального уровня. Суд указал на отсутствие в материалах дела надлежащих доказательств того, что убытки причинены именно вследствие неправомерного бездействия ответчика. Указал он и на то, что истец имел возможность всесторонне исследовать условия капитального ремонта МКД и оценить возможные риски. Тем не менее, он принял на себя обязательство по выполнению работ по капитальному ремонту, своими правами о приостановлении ремонтных работ не воспользовался. В удовлетворении исковых требований было отказано, но решение может быть обжаловано в апелляционном суде в городе Воронеже.

ИА «Орелград»