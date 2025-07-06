Прокуратура выявила нарушения на тяговых подстанциях

Нарушения выявлены при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности.

Орловская транспортная прокуратура обнародовала результаты проверки исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности, проведенной на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения железнодорожного транспорта, а именно на тяговых подстанциях Орловского транспортного региона. По данным ведомства, в ходе надзорного мероприятия были выявлены нарушения при обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности.

Кроме того, зафиксированы факты несвоевременной уборки мусора и вывоза с территории проверенного объекта сорняков и порубочного материала. Завершилась проверка возбуждением административного дела. Кроме того, начальнику Орловской дистанции пути надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений закона. Сообщается, что реакция уже последовала – меры по устранению нарушений и приведению территории объекта в нормативное состояние приняты.

«По постановлению прокурора должностные лица Орловской дистанции электроснабжения привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности, в виде предупреждений, – информирует Орловская транспортная прокуратура. – Фактическое устранение нарушений находится на личном контроле Орловского транспортного прокурора».

Напомним, что с 17 марта 2025 года на территории Орловской области установлено начало пожароопасного сезона – в соответствии с постановлением правительства региона. Правда, свое слово сказала аномально холодная погода. Так, по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящий момент на всей территории Орловской области зарегистрирован 2-й класс пожарной опасности.

По оперативным данным Главного управления МЧС России по Орловской области, с начала года в регионе зарегистрировано 1995 пожаров, на которых погибли 17 человек, травмированы – 9 человек, спасены – 48 человек. Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации газового, печного и электрооборудования.

ИА “Орелград”