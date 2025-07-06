Мэрия Орла крупно задолжала за мусорные контейнеры

Факт задолженности был доказан в арбитражном суде.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковые требования общества с ограниченной ответственностью «МК-Партнер» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации областного центра. Компания просила суд взыскать с представителей власти крупную задолженность по муниципальному контракту и неустойку за просрочку исполнения обязательств.

Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года «МК-Партнер» и МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» заключили контракт на ремонт контейнеров для раздельного сбора отходов на территории областной столицы. Цена контракта составила 4 миллиона рублей. Подрядчик выполнил обязательства по контракту, что подтверждается актом о приемке оказанных услуг, подписанным обеими сторонами.

Из иска следовало, что подрядчик недополучил за свою работу 1,884 миллиона рублей. Казенное учреждение в своем отзыве на исковое заявление указало, что просрочка платежей произошла не по его вине, а «из-за отсутствия своевременного финансирования из бюджета города Орла». Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость и достоверность доказательств, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Он постановил взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», а при недостаточности денежных средств – с управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города, в пользу истца задолженность по муниципальному контракту в размере 1,884 миллиона рублей и неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 89 292 рубля, а также взыскать с ответчиков 70 008 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

ИА “Орелград”