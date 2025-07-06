Во Мценске нашли 1656 неизвестных деревьев

Местные власти отчитались о сохранности зеленых насаждений.

Управление по муниципальному имуществу города Мценска отчиталось о своей работе по учету и обеспечению сохранности зеленых насаждений на городских территориях. Из документа следует, что по состоянию на 1 июня 2025 года, в реестре муниципального имущества города Мценска учтено зеленых насаждений на сумму 4,032 миллиона рублей, в том числе: в муниципальной казне – на сумму 567,297 тысячи рублей; в оперативном управлении муниципальных учреждений – на сумму 3,429 миллиона рублей.

Кроме того, в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находятся многолетние насаждения, в том числе березы, тополя, липы и ели, в районе водозабора по улице Караулова Гора. Их общая стоимость оценивается всего в 35 160 рублей. В управлении отмечают, что в минувшем году в городе была проведена инвентаризация зеленых насаждений, в ходе которой насчитали 1656 ранее не учтенных деревьев, в том числе 184, подлежащих списанию. Указанные объекты поставлены правообладателями на забалансовый учет, отметили в ведомстве.

Так, в июле 2024 года Мценский Дворец культуры списал 29 аварийных деревьев, среди которых была даже лжеакация Рехдери. Интересно, что общая стоимость списанных деревьев была оценена в 29 рублей, то есть всего по 1 рублю за каждое спиленное аварийное дерево. В марте 2025 года средняя общеобразовательная школа №2 списала три старые яблони, оцененные соответственно в 3 рубля. После выпиловки деревьев на освободившейся площадке было установлено спортивное оборудование.

«Сохранность и учет зеленых насаждений, находящихся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений, обеспечивает правообладатель имущества», – говорится в отчете. Вообще озеленение Мценска возложено на управление жилищно-коммунального хозяйства. Оно же ведет контроль за посадкой и выпиловкой зеленых насаждений.

«С целью благоустройства и содержания территории города, специалистами данного управления готовятся технические задания, и ведется контроль за исполнением муниципальных контрактов, заключаемых ежегодно, на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями, а также по благоустройству и санитарной уборке парков и скверов города», – говорится в отчете. В целом, по информации управления жилищно-коммунального хозяйства, в 2024 году были выполнены следующие работы: стрижка живой изгороди – 5386 квадратных метров; покос травы – 529 560 квадратных метров; снос сухих и аварийных деревьев – 250 штук. Также было расчищено от поросли и мелколесья 9000 квадратных метров городской территории.

ИА “Орелград”